أهالي طنطا يحتفلون بـ300 من حفظة القرآن الكريم.. مسيرة وتكريم

نظم أهالي قرية الكرسة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم من الأطفال بالقرية، ومنحهم جوائز مالية وعينية، وشهادات التقدير، من أجل رفع الروح المعنوية لديهم والعمل على تشجيع الأطفال لحفظ كتاب الله.

عادة سنوية

وقال بهاء الشيخ أحد أهالي القرية وأحد المنظمين لهذا الحفل لـ«الوطن»، إن حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، يتم اقامته كل عام داخل قرية الكرسة، وتم تنظيم مسيرة حاشدة، خرجت من المسجد الكبير بالقرية جابت الشوارع الرئيسية، حتي مقر الاحتفال وسط فرحة عارمة وزغاريد الأهالي وأولياء الأمور فرحة بأولأدهم وحرصنا علي أن يكون الزي موحد وهو اللون الابيض، بجانب وشاح علي الصدر.

جلسات تسميع

وأضاف الشيخ أن عدد المشاركين في هذا الحفل من حفظة القرآن الكريم 300 حافظ وحافظة، بعد أن تم عقد جلسات تسميع لهم، واختبارهم من قبل مشرفين وشيوخ، وجاء أصغر المشاركين طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، يحفظ جزء من القرآن الكريم، وأكبرهم 18 عاماً، يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، مشيرا أن هذا الحفل يتم إقامته بالجهود الذاتية، وأن الحفل كان عبارة عن فقرات دينية وأناشيد، وفي الختام تم توزيع الهدايا عليهم، وكانت عبارة عن جوائز مالية وعينية وشهادات تقدير.