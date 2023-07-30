تكريم 300 من حفظة القرآن في قرية بالمنوفية.. رحلة عمرة للفائزة الأولى

كرم أهالي قرية طنوب بالمنوفية الفائزين، في مسابقة الدكتورة أميرة راشد السنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده، بإشراف عام من الدكتور حامد راشد، وبحضور لفيف من رموز العلم والثقافة ومحفظي القرآن الكريم بالمحافظة، وعدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة وأولياء أمور الفائزين.

تكريم أكثر من 300 متسابق من حفظة القرآن

وقد شهد حفل توزيع الجوائز تكريم أكثر من 300 متسابق من حفظة القرآن الكريم الفائزين في خمسة مستويات، القرآن كاملًا، عشرون جزءًا، نصف القرآن، ربع القرآن، خمسة أجزاء، حيث بلغ عدد المتسابقين في المرحلة الأولى 1500 متسابق من الجنسين على مستوى ثلاث محافظات هي: المنوفية والبحيرة والغربية، انتهت بفوز 300 متسابق في مرحلة التصفيات النهائية، وتقديم هدية رحلة عمرة للطالبة آلاء سعيد راشد، الحاصلة على المركز الأول.

إقبال كبير من حفظة القرآن للمشاركة في المسابقة

وقال الدكتور حامد راشد المشرف العام على المسابقة، إن المسابقة في نسختها الخامسة شهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث شارك في المسابقة ما يزيد عن عشرين مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم موزعين على قرى مركز تلا وغيرها من مراكز المحافظات الثلاث المشاركة، مؤكدًا أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت علماء ومشايخ الأزهر، منهم الشيخ حسن مزروع، موجه القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية، والدكتور محمود عدس، معلم القرآن والقراءات بمنطقة المنوفية الأزهرية، والشيخ أحمد حسن، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

تشجيع أبناء القرية في حفظ القرآن الكريم

وأضاف «راشد» أن المسابقة تهدف إلى تشجيع أبناء قرية طنوب والقرى المجاورة على حفظ القرآن الكريم، وتُعقد بشكل دوري كل عام.