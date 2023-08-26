5 نصائح للاستثمار في الذهب بطريقة مضمونة.. خبير يوضح

الاستثمار في الذهب من الطرق المضمونة للحصول على أرباح، ولكن في حالة اتباع مجموعة من الشروط، التي أوضحها نادي نجيب رئيس شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، منها بدء الاستثمار بمبلغ مالي لا يقل عن 100 ألف جنيه، ومتابعة أسعار صعود وهبوط الذهب باستمرار، حتى يتمكن الشخص من تحقيق أعلى ربح وفائدة، انتظار الوقت المناسب لشراء الجرامات، عندما يكون سعر الذهب منخفض، والبيع عند ارتفاع أسعاره، لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.