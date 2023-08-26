بدء توافد الجماهير على القلعة لحضور حفل "وسط البلد"

بدأ منذ قليل توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين لحضور حفل فريق وسط البلد وأوركسترا القاهرة السيمفوني ضمن فعاليات الليلة الثانية لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وسط البلد تشدو في القلعة

كان الحضور الجماهيري طغى أمس على فعاليات ليلة الافتتاح التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، وقدّما فيها نخبة من أهم أغنياتهما.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل اليوم في الثامنة مساء، ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت، عددًا من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين، منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، ورقصات مجرية لبرامز.

وفي العاشرة مساء، يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التي حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر، منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، أنتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.