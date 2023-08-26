هشام عباس وسيمون يحييان حفلا في مهرجان القلعة.. «ليلة من التسعينيات»

تتواصل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث تشهد الليلة الثالثة مساء الاثنين 28 أغسطس، أمسية على مسرح المحكى، تستعيد ذكريات الأعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات.

سيمون وهشام عباس في مهرجان القلعة

وتشارك الفنانة سيمون للمرة الأولى بالمهرجان، وذلك في الثامنة مساء، وتغني مجموعة من أعمالها الخاصة التي حققت نجاحا كبيرا، منها «مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، فيه حاجة كدة، قلبي اللولي»، وغيرها.

وفي العاشرة مساء، يقدم الفنان هشام عباس باقة من أعماله الغنائية، منها «ناري نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالي، حالة، سهران»، وغيرها.