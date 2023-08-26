غالية بن علي تروج لحفلها ضمن فعاليات مهرجان القلعة 2023: في أحضان التاريخ

حرصت الفنانة غالية بن علي على الترويج لحفلها الغنائي المنتظر إقامته ضمن فعاليات مهرجان القلعة 2023، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور «انستجرام».

غالية بن علي في مهرجان القلعة 2023

وشاركت غالية بن على جمهورها بصورة البوستر الرسمي لحفلها في مهرجان القلعة 2023، وعلقت عليها قائلة: «صباح الخير والبركة، موعدي القادم إن شاء الله يوم 3 سبتمبر مع جمهور مصر الحب كله، في أحضان التاريخ وقلعة صلاح الدين الأيوبي آه يا صبر أيوب اشتقنا والله».

حفلات مهرجان القلعة 2023

يذكر أن حفل الفنانة غالية بن علي يأتي ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية المقرر إقامتها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، وسيشارك أيضا كل من هشام عباس وسيمون وهاني شاكر ونادية مصطفى ومصطفى حجاج وأحمد جمال وعمر خيرت ووليد توفيق وعلي الحجار وياسين التهامي.

وكان قد أحيا مدحت صالح فايا يونان حفل الافتتاح أمس، ومن المقرر أن يحيي حفل اليوم فرقة وسط البلد.