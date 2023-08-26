مصرع شخص غرقًا بشاطئ النخيل في مرسى مطروح

لقي شخص مجهول مصرعه غرقًا في شاطئ النخيل بمدينة مرسى مطروح إثر تعرضه لحادث غرق خلال الاستحمام في البحر، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

ضحية غرق شاطئ النخيل في مرسى مطروح

واستقبل، مساء اليوم، مستشفى مطروح العام ضحية حادث غرق في شاطئ النخيل شرق مدينة مرسي مطروح، مجهول الهويه يبلغ من العمر 25 سنة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم يستجب، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، كما تم نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث وجارٍ المعاينة والفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل عن الحادث إلى جهات التحقيق.