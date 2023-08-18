«مصايف الإسكندرية»: نجاح منظومة الأمان في شاطئ النخيل منذ إعادة افتتاحه

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، على نجاح منظومة الإنقاذ في شاطئ النخيل منذ إعادة افتتاحه هذا الصيف بعد غلق دام لمدة 3 سنوات.

وأضافت مصايف الإسكندرية أنه تم افتتاح الشاطئ بعد اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات لضمان سلامة الرواد وتم إسناد مهمة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامه وفاعلية منظومة الإنقاذ إلى الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والذي أشرف على تنفيذ كافة الإشتراطات التى تم وضعها لضمان سلامه وأمن الرواد.

امتيازات في شاطئ النخيل

وأكد البيان أن كراسة الشروط الخاصة بشاطئ النخيل اشترطت أن لملاك وحدات القرية الحق في دخول الشاطئ بتخفيض 50%من قيمة التذكرة ويستفيد الملاك من هذة الميزة من خلال كارنيه الجمعية.

وللتيسير على الرواد أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم كافة التسهيلات للملاك وحصولهم على ميزة دخول الشاطئ بتخفيض 50% بمجرد إظهار ما يفيد أنه من الملاك سواء إيصال كهرباء، أو مياه، أو عقد الملكية.

مصايف الإسكندرية: نجاح كبير في شاطئ النخيل

وأكدت مصايف الإسكندرية أن شاطئ النخيل حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة القصيرة السابقة وهو ما تبعه ارتفاع نسب الإشغال.