مميزات وأسعار دخول شاطئ النخيل بالإسكندرية.. تبدأ من 20 جنيها

يعد شاطئ النخيل، واحد من أكبر شواطئ الإسكندرية من حيث المساحة ما يقرب من اثنين كيلو، حيث عاد للحياة مجددًا بعد غلق دام لمدة تزيد عن 3 أعوام، ليُفتتح مجددا ويستقبل آلاف الزوار يوميًا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جميع التفاصيل حول شاطئ النخيل ضمن مجموعة من الموضوعات الخدمية التي تخصصها الجريدة للمصطافين، بهدف معرفة تفاصيل الشواطئ للذهاب إلى الأنسب لهم، وذلك بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

أسعار دخول شاطئ النخيل والمميزات

جرى تقسيم تذاكر دخول الشاطئ إلى ثلاث فئات:

- تذاكر فئة الخمسون جنيه تشمل دخول الشاطئ والحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

- تذاكر فئة الثلاثون جنيه تشمل دخول الشاطئ والحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

- تذاكر فئة العشرون جنيه وتشمل دخول للشاطئ والحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

نظام الأمان في شاطئ النخيل

كما شهدت منظومة الأمان في شاطئ النخيل عدة أمور للحفاظ على حياة المواطنين المترددين على هذا الشاطئ خلال الوقت الراهن، كما يلي:

- تحديد الأماكن الآمنة للسباحة بأحبال ثابتة.

- تحديد الأماكن الخطرة حتى لا يقترب منها المصطافون.

- وضع عمال إنقاذ وغطاسين أعلى حاجز الأمواج داخل البحر لمراقبة وتحذير المصطافين.

- الاهتمام بسرعة إنقاذ أى شخص يشرف على الغرق إلى جانب التواجد الدائم للجيت سكي داخل المياه.

- زيادة أبراج المراقبة بطول الشاطئ مع تواجد 40 غطاسا وعامل إنقاذ ومنهم وردية ليلية.