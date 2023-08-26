الداعية يسري جبر عبر قناة الناس: النبي لم ينافس أحدا على دنياه

أكد الدكتور يسري جبر الداعية الإسلامي، أنه يوجد الكثير من المواقف المؤثرة في حياة الإنسان التي تجعله ألا يحرص على الدنيا وينشغل بها، والتي تتمثل في حكايات كثيرة عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحياة رحلة قصيرة

وأضاف الداعية الاسلامي عبر فضائية قناة «الناس»: «حياة الإنسان تنقلب رأسا على عقب في لحظات، تصور أنت تكون راكب القطار ونازل المحطة الجاية وجالس بجوار شرفة الشباك، بتتأمل في جمال الطريق، وحضر شخص ما تحدث معاك وطلب منك أن يجلس بجوار الشباك، لو أنت نازل المحطة الجاية هتقوله «اتفضل» بكل سرور، تصور أنت في الدنيا في كل أحوالك نازل المحطة القادمة».

إياك والحرص على الدنيا

وأوضح الداعية الإسلامي، أنه عند قراءة سيرة النبي ستجد أنه باستمرار يشعر أن الحياة قصيرة، فكان إذا نافسه أحد على شيء يتركها له، وأمرنا ألا ننازع في الأمر.

لابد على الإنسان أنه يكون باستمرار شاعر أنه سيلقى ربه

وتابع الداعي الإسلامي: «أنه لابد على الإنسان أنه يكون باستمرار شاعر أنه سيلقى ربه في أي لحظة، ولا ينسى الحقوق المتراكمة عليه، قبل نومه».