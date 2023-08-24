واعظة بـ«الأوقاف» عبر قناة الناس: الرفق بالنفس لابد يكون في الأقوال والأفعال

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن الرفق جوهرة في عقد الأخلاق الإسلامية، مضيفة هو خلق ضد العنف وفيه عطف ورقة.

دينا أبو الخير: الرفق لازم ينطبق الأول على النفس

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الرفق لازم ينطبق الأول على النفس، ومع الآخرين من الأقربين ثم الغرباء، لازم يكون الرفق في الأقوال والأفعال، لازم يكون عندنا رفق بالنفس والأزواج والمسلم وغير المسلم».

واستكملت: «يمكن للإنسان إن يرفق بنفسه، وهو أن يتحمل ما يطيقه، وبعدها يستطيع التعامل مع الآخرين بالرفق، ومن ليس عنده رفق بالنفس بيكون عنده مشكلة نفسية، فيجلد الذات، وهذا يبدأ بالعبادة، إنه مهما يعمل من أعمال صالحة يشعر أنه غير مقبول، وهذا بيكون بين ناس كثيرة سواء شباب أو رجال أو بنات».