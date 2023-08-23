هاني تمام لـ قناة الناس: الحب بين الزوجين بحاجة إلى ترجمة لمودة ورحمة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحب في المقام الأول رعاية واهتمام، لافتا إلى أن الحب أمر داخلي وشعوري وقلبي، وبحاجة إلى الترجمة إلى المودة والرحمة.

المودة والرحمة أمر صعب

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الحب اهتمام زي ما الناس بتقول دلوقتي، طيب ليه ربنا ذكر المودة والرحمة ولم يذكر الحب فى القرآن، لأنه سهل، أما المودة والرحمة أمر صعب يحتاجان إلى مجاهدة وبذل جهد».

واستكمل: «الحب قد ينشأ فى لحظة، لكن المودة والرحمة فلازم احسن إليه وأِنفق عليه وأرعاه وأهتم، فكل ما ينشأ عن الحب اسمه مودة ورحمة، ولكن لا استطيع أن افعل هذا فهذا حب غير صادق» .

وأضاف: «ليه المودة والرحمة، لأن الأزواج يعيشان بين أمرين هما الضيق والفرح، فى حال الفرح يحتاجان المودة، وفى حال الضيق يحتاجان الرحمة».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتُبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.