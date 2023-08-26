ما هو موقف شقق الإيجار القديم من التوريث بعد حكم «النقض»؟.. قانوني يجيب

يُعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تشغل المواطنين في الشارع المصري خلال الفترة الحالية، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، وتساءل البعض من مستأجري الشقق والوحدات السكنية عن شروط توريث وحداتهم حال وفاة المستأجر الأصلي، خاصة بعد حكم محكمة النقض الأخير الذي صدر في مارس الماضي.

قانون الإيجار القديم

وتسرد «الوطن»، خلال السطور الآتية، شروط توريث الشقق والعقارات المؤجرة بالعقود القديمة وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي لا يمس العينات المستغلة للنشاط السكني.

شروط توريث الشقق والعقارات المؤجرة بالعقود القديم

وأوضح المحامي، في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلاً: «أما عن شروط توريث الشقق والعقارات المؤجرة بالعقود القديمة فهناك حالتان، الأولى هي وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، حيث يمتد العقد لثالث جيل، أما من توفي بعد عام 2002، وهو العام الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية، فإن عقد الإيجار يمتد لجيل واحد فقط».

جدير بالذكر أن حكم محكمة النقض الأخير الذي صدر في مارس الماضي كان قد انتهى بالآتي: «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قُصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم».

وذكرت محكمة النقض النص المعدل: «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، ومعنى هذا أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.