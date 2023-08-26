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«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل مبادرة «دوي» لتمكين الطفل المصري بالعلمين

كتب:

مريم جاد
08:22 م | السبت 26 أغسطس 2023
أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة

أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة

كشفت الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تفاصيل فعالية المبادرة الوطنية «دوي» لتمكين الطفل المصري بالعلمين.

أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة تشكر انتصار السيسي

ووجهت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، الشكر والتقدير لكافة الحضور من الوزراء وممثلي الأمم المتحدة والهيئات الدولية والجمعيات الأهلية الشركاء في حماية وتمكين الطفل المصري، وعلى رأسهم السيدة انتصار السيسي.

حملات التوعية وحشد الدعم المجتمعي لحقوق الأطفال

وأضافت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة: يركز أيضًا على حملات التوعية وحشد الدعم المجتمعي لحقوق الأطفال لتغيير السلوكيات السلبية، إذ جرى تدريب 150 من الأخصائيين الاجتماعيين والمدربين في الجمعيات غير الحكومية والذين نقلوا ما تعلموه من خبرات في جلسات توعية حول التربية الإيجابية استفاد منها أكثر من ثلاثين ألف من الطلبة وأكثر من عشرة آلاف أسرة في أسيوط وقنا والإسكندرية.

وأشارت إلى دعم التعليم المجتمعي من خلال دعم 34 ألف طالب وطالبة في 1100 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع 11 جمعية أهلية، علماً بأن نسبة استفادة الفتيات من برامج التعليم المجتمعي ما يقرب من 57%.

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