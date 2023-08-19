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خبيرة تربوية تكشف أشهر أخطاء الآباء وتحذر من جملة «أنت فاشل»

كتب:

مريم جاد
09:27 م | السبت 19 أغسطس 2023
برنامج السفيرة عزيزة

برنامج السفيرة عزيزة

قالت نورهان عماد، خبيرة تربوية، إن هناك أخطاء كثيرة يفعلها الأباء والأمهات أثناء تربية أطفالهم تؤثر على صحتهم النفسية، وتسبب مشاكل، وأنها راقبت طريقة تربية بعض أصدقائها لأبنائهم، وشاهدت أساليب قد تؤدي في النهاية بالأطفال لإنهاء حياتهم.

البعد عن إحباط الأبناء وتشجيعهم

أضافت الخبيرة التربوية، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يجب على الأهالي عدم إحباط أبناءهم أو التقليل منهم قائلة: الأبناء يريدون سماع كلمات التشجيع من ذويهم، وتعتبر أكثر الجمل تأثيرًا على الأبناء هي: «أنت فاشل، شوف جامعة تلمك، المقارنات بين الأقارب والأخوة، التقليل من الموهبة».

الطفولة أكثر الفترات تأثيرًا في حياة الإنسان

تابعت نورهان عماد، استعنت ببعض الأطباء بالمجال النفسي لمساعدتي بتحليل كل فئة عمرية عن طريق سماع قصص وتجارب، مشيرة إلى أن أكتر فترة تؤثر على حياة الإنسان هي فترة الطفولة وزرع قيم ومبادئ صحيحة بهم.

 

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بقلم مريم جاد