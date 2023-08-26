طارق الشناوي: نقل قناة الحياة لمهرجان القلعة يساهم في وصوله لملايين المصريين

عبّر طارق الشناوي الناقد الفني وعضو لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة للدراما عن سعادته بوجود حالة من الإبداع الفني في مصر، والتكريمات التي كانت من نصيب فنانين بسبب أدوارهم البارزة في أعمالهم الفنية.

الشناوي: جمهور مهرجان القلعة مختلف وذواق

وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية «لبنى عسل» عبر فضائية الحياة، أن مهرجان القلعة جمهوره مختلف وذواق وعنده تشوق للإبداع والفن وكل أنواع الغناء، مؤكدًا أن مهرجان القلعة فيه تعدد وكل الأطياف موجودة، المصرية والعربية، كما أن هناك حالة من التدفق الإبداعي والمتعة في الحفلات مع وجود الجمهور.

الشناوي: هناك 120 مليون مصري يهمهم مشاهدة مثل هذه النوعية من الحفلات

وتابع: «النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة لفعاليات مهرجان القلعة يساهم في وصوله للملايين بمصر والوطن العربي»، مؤكدًا أن هناك 120 مليون مصري يهمهم مشاهدة مثل هذه النوعية من الحفلات، وشيء جميل أن الجماهير تتفاعل.