طارق الشناوي يثمن استحداث جائزة للجمهور بمهرجان القاهرة للدراما

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي، عن سعادته البالغة، بلجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، لأنها ضمت قامات يحترمها الجميع، وأنه يترقب ان تصل الجوائز للأعمال الجيدة.

استحداث جائزة جديدة بمهرجان القاهرة للدراما

وقال الناقد طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استحداث جائزة بتصويت الجمهور خطوة مهمة للغاية، لأن هذا الأمر موجود في جميع أنحاء العالم، وأغلب المهرجانات تمنح جائزة خاصة وتسمي «جائزة الجمهور»، أمثال مهرجان برلين، ويتم التصويت بشكل يراعي فيها كل إجراءات العدالة، لذلك يعتبرها إضافة مهم للتحكيم، بالرغم أن هذه الجائزة ليس لها علاقة بلجنة التحكيم نهائيا، لأن من المؤكد أن آراء الجمهور ليس مقياس لاختيارات لجنة التحكيم، موضحا أن «مقياس لجنة التحكيم سيكون فنيا، ولكن فكرة إن الجمهور يصبح له جائزة أمر جيدا».

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

يذكر ان لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية، تكونت من الفنان كريم عبد العزيز، الفنانة إلهام شاهين، المخرج جمال عبد الحميد، السيناريست عبد الرحيم كمال، والناقد طارق الشناوي.