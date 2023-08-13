نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء سبيكة ذهب.. «عشان ما يتنصبش عليك»

يتجه البعض لشراء المشغولات الذهبية للاستثمار فيها كونها أحد الملاذات الآمنة الذي يلجأ إليها المواطنون، ومن بين تلك القطع «سبيكة الذهب»، وعليه حذرت شعبة الذهب من شراء سبائك مغشوشة والمعروفة باسم «سبيكة بلدي».

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي كيفية التأكد من سلامة السبائك الذهب وفق شعبة الذهب، على هذا النحو:

كيفية التأكد من سلامة السبائك الذهب

وفق الشعبة فإن السبائك التي يتم بيعها للمستهلك يجب أن تتضمن الآتي:

- يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار ووزن السبيكة.

- يجب أن يوضع بها ختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها.

- ضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراه.

عقوبة شراء أو بيع سبائك غير مدموغة

وحذرت شعبة الذهب من بيع السبائك غير المدموغة إذ يعتبر بيعها للمستهلك غير قانوني بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن يتم دمغها ومعايرتها بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية، وأنه يوجد حاليا في السوق المصري العديد من الشركات المنتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.

أسعار السبائك الذهب اليوم في الأسواق

سعر سبيكة ذهب 1 جرام 2,899.42 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 6,919.06 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 13,706.33 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 27,096.35 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 53,823.69 جنيه.

سعر سبيكة الذهب أوقية 80,062.74 جنيه.

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة 41,934.48 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 83,459.04 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 133,636.68 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 266,746.20 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31,604.64 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,654,282.81 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,329,513.66 جنيه.