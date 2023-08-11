لو معاك سبيكة ذهب وزنها جرام.. اعرف سعرها اليوم

تعد السبائك الذهب واحدة من المشغولات التي يلجأ إليها المواطنين في الآونة الأخيرة للاستثمار فيها باعتبارها من المشغولات الثمينة التي تحافظ على قيمتها السعرية، والتي تبدأ من سبيكة 1 جرام.

وفي هذا الصدد، نوضح في التقرير التالي تفاصيل سعر السبيكة الذهب بحسب محلات الصاغة بحي الدقي، على هذا النحو:

أسعار السبيكة الذهب اليوم

وتتراوح أسعار السبائك الذهب إذ تبدأ من 2.906 جنيه وتتجاوز المليون جنيه، وتفاصيل الأوزان والأسعار كالتالي:

سعر سبيكة ذهب 1 جرام اليوم 2.906 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم 6937 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم 13 ألفا و741 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم 27 ألفا و166 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا اليوم 53 ألفًا و963 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم 80 ألفا و270 جنيهًا.

سبيكة الذهب نصف أونصة اليوم 42.043.26 جنيها.

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 83.675.55 جنيها.

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 133.983.36 جنيها.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 267.438.19 جنيها.

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31.686.63 جنيها.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2.661.168.52 جنيها.

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1.332.962.66 جينها.

يذكر أن تجار الذهب نصحوا بضرورة التأكد من سلامة السبيكة الذهب قبل شرائها والتأكد من هويتها لبيعها في مكان تصنيعها حتى لا تتعرض لأزمة في عملية البيع.