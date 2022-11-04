5 نصائح قبل شراء سبيكة ذهب لضمان حقك.. احذر من التلاعب في العيارات

قالت مؤسسة جولد بيليون العالمية العاملة في مجالات الأبحاث وأسواق الذهب، إن الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي أصبحوا في حيرة من أمرهم حول أفضل طريقة للاستثمار حاليًا، خاصة في ظل الأحداث العالمية الحالية.

أفضل طرق الاستثمار بعيدة المدى

وأضافت المؤسسة، في تقرير لها أن الاستثمار في سبائك الذهب يعتبر من أفضل طرق استثمار الذهب التي تحقق عائدًا على المدى البعيد، ولكن هناك عدد من النقاط التي يجب مراعاتها حتى تحصل على أفضل نتيجة ولا تخسر شيئًا من أموالك.

نصائح قبل شراء سبيكة ذهب

وأشارت إلى أن هناك عدة أشياء يجب أخذها في الاعتبار حتى تحقق أفضل استفادة عند بيع السبائك مرة أخرى، وهي وفق الآتي:

1- الحفاظ على غلاف السبيكة الأصلي وعدم فتحها حتى يتم بيعها، وذلك لأن تلف غلاف السبيكة يقلل من قيمة المصنعية التي يتم استردادها عند البيع؛ لأن الذهب بطبيعته معدن لين يتأثر بالاحتكاك الكثير خاصة أن عيار 24 أقل صلابة من العيارات الأخرى، وهو ما قد يقلل من وزنه.

2- حفظ السبيكة في مكان آمن أو استئجار خزنة لحفظ الذهب، وهذا متاح في معظم البنوك، وتستطيع استئجارها على أساس سنوي لتحافظ على الذهب بدون أي ضرر.

3- عدم شراء سبائك من المحلات غير المضمونة دون مصنعية، لأنه من الممكن أن يكون هناك تلاعبًا في عيار الذهب، وهو ما سيؤدي إلى صعوبة عملية البيع.

4- الاحتفاظ بالفاتورة الخاصة بالشراء لأنها الضامن الوحيد لإمتلاك السبائك عند البيع.

5- عند شراء سبائك بلدي يجب شراءها من مكان ثقة ويكون هناك تعامل مع التاجر من قبل، ووجود اتفاق بينكما على شراء التاجر للسبيكة مرة أخرى حال رغبتك في البيع.