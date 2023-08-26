حزب المؤتمر يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

يتابع حزب المؤتمر الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات نحو إجراء استحقاق دستوري هو الأهم سياسيا للدولة الوطنية المصرية، وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية.

حزب المؤتمر يثمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات

وثمن الحزب جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا السياق نحو إدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية المعهودة وإجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل فأن الحزب بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب قرر التالي:

أولا: دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

ثانيا: تضفير كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

ثالثا: تشكيل لجنة داخلية برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.