هاني شاكر يشكر قناة الحياة: منبر للفن.. وتنقل كل أحداثنا للعالم

أكد هاني شاكر، أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء كبير وعظيم، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري، قائلا: «تقديم كل أنواع الفنون أهم ما يميز مهرجان القلعة، بيعمل حفلات ويعكس شكل الجمهور الحاضر وأنه جميل وسعيد».

الشعب المصري محب وذواق للفن بطبيعته

وأضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن كل الحفلات مليئة بالجمهور وهذا يدل على أن الشعب المصري محب وذواق للفن بطبيعية، مشيرا إلى أن هذا العام الثالث على التوالي الذي يكون متواجد فيه بمهرجان القلعة وسعيد بحب الجمهور في هذا المهرجان.

هاني شاكر: كل الشكر لقناة الحياة لأنها منبر للفن المصري

ووجّه الفنان هاني شاكر، الشكر لقناة الحياة لعرضها فعاليات مهرجان القلعة، قائلا: «كل الشكر لقناة الحياة لأنها منبر للفن المصري وتنقل كل أحداثنا الفنية للعالم كله، ومهرجان القلعة السنة اللي فاتت تلقيت فيه رسائل من كل دول العالم بعد عرض الحفلات، والقناة لا تقصر مع الفنانين وعايز كل يوم يكون عندنا مهرجان وتغطية قناة الحياة».