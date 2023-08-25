حضور جماهيري كبير لحفل مسلم في مهرجان العلمين الجديدة

أحيا الفنان مسلم، حفلاً غنائياً ضخماً، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فاعليات الأسبوع الأخيرة من مهرجان العلمين، بدورته الأولى، والذي يأتي تحت شعار «العالم علمين»، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.

مسلم يشدو فى مهرجان العلمين الجديدة

وتألق مسلم، على المسرح، إذ ظهر بإطلالة بيضاء، لفتت أنظار الجمهور، كونها تتناسب مع أجواء مدينة العملين الساحرة، وهو الأمر الذي حظي بإعجاب قطاع كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وصعد مسلم، إلى المسرح، بصحبة فرقته الموسيقية، إذ قدّم باقة من أبرز أغانيه الشهيرة، لعل أبرزها «مخصماك»، و«طب أقولك كركوبة» وغيرها، وسط تفاعل جماهيري لافت، حيث ظل الحضور يرددون كلمات الأغاني معه، في شكلٍ مبهر.

وبدوره، أعرب الفنان مسلم، في بيانٍ، عن سعادته البالغة بالنجاح الضخم الذي حققه حفل الأول بمدينة العلمين، وسط حضور جماهيري كبير، قائلاً: «أشعر بفخر واعتزاز بالمشاركة الأولى في مهرجان العلمين، حيث إن الوقوف على هذا المسرح، مجرد شهادة تكريم في حد ذاتها».

مسلم فى حفل غنائي كبير

وأبدى انبهاره الشديد بمدينة العلمين الجديدة، حيث جرى تشييدها في وقتٍ قياسي، وتحولت من «مدينة الألغام» إلى «مدينة الأنغام»، لافتاً إلى أن «هذا المهرجان سيسهم في تنشيط السياحة في العلمين، كما أنه نجح في لفت أنظار الجمهور من حول العالم، خلال الأسابيع الماضية».