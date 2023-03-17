مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 118.. مواجهة مع رجال «أولوف»

شهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 118، اندلاع معركة بين «عثمان» الذي حشد جنوده وأسلحته، لمواجهة «أولوف» ورجاله، والنجاح في تحرير السيدات اللاتي تم احتجازهن، وقررن الحرب بأسلحتهن لمواجهة خيانة أولوف، وقبل وصول المحاربين إلى القلعة واقتحامها نجح رجال أولوف في خضم المعركة الدائرة من غلق الأبواب مجددًا.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 118

وخلال أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 118، نجحت إحدى السيدات في فتح باب القلعة وسط إطلاق السهام، واستطاع المحاربين الدخول، ووسط سقوط قتلى ومصابين من الجانبين، انتصر عثمان ونجح في قطع رأس أولوف.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 118

وكان قد بدأ موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان التركي، الجزء الرابع، في شهر أكتوبر الماضي، حيث تذاع حلقة واحدة مدتها نحو 120 دقيقة، في الساعة 8 مساء الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة atv التركية، بخلاف عرضها مترجمة باللغة العربية على بعض المواقع والمنصات الإلكترونية.

4 مواسم للمسلسل التركي

وانطلق عرض الموسم الأول من مسلسل المؤسس عثمان عام 2019 من خلال 27 حلقة، وعرض الموسم الثامن عام 2020 في 37 حلقة، وبدأ الموسم الثالث في 2021 وعرض منه 34 حلقة.