«ديليفري تحت الطلب» خدمة توصيل مجانية لمرضى السرطان وأسرهم طوال 24 ساعة

رغبته فى تقديم الدعم لمرضى السرطان جعلته يفكر فى شراء سيارة يخصصها لخدمة المرضى بالمجان؛ ليخفف عنهم معاناة المواصلات، ويكفل لهم راحة مؤقتة بعد تلقى جرعة العلاج الكيماوى.. قصة مأساوية دفعت بلال محمد، من محافظة القاهرة، لمد يد العون إلى ضحايا المرض اللعين، بعدما عايش تجربة أحد جيرانه الذى كان يعانى من مرض السرطان منذ سنوات، بالإضافة إلى أعباء تكلفة الأدوية التى كان يحتاجها يومياً بشكل كبير، وكونه لا يمكنه تحمل نفقات الذهاب يومياً إلى المستشفى بسيارة «تاكسى»، كان يستقل المواصلات العامة رغماً عن ألمه لقلة حيلته وضعف وضعه المادى.

بعد معاناة، توفى الرجل، فقد تمكن المرض منه، ولكنه ترك ذكرى ما زالت عالقة فى ذهن «بلال»، الذى كان شاهداً على مأساة هذا العجوز مع مرض السرطان اللعين، وحينها لم يكن قادراً على مساعدته نظراً لحداثة سنه: «كان عندى وقتها 10 سنين، كنت بازعل لما باشوفه راكب مواصلات عامة وبيتمرمط فيها، علشان يروح يتعالج من المرض اللعين، كان نفسى أخفف عنه، وأساعده بأى طريقة علشان أهون عليه تعبه، ولحد يومنا هذا زعلان من نفسى إنى ماكنتش قادر أساعده».

ظل «بلال» يتذكر الرجل حتى الآن، وعندما سنحت له الظروف بشراء سيارة لم يتردد لحظة واحدة، وخصصها لتوصيل مرضى السرطان بالمجان، إحياء لذكرى جاره الذى عانى كثيراً قبل أن يرحل، فلا يكلفهم شيئاً حتى البنزين يقدم هو على شرائه: «كفاية عليهم المرض والألم، أنا باحاول أساعد بجزء بسيط علشان لهم حق علينا، والعربية دى تحت أمرهم فى أى وقت طول اليوم، بنخفف عنهم التعب اللى بيشوفوه خلال رحلة علاجهم».

خلال فترة عمله فى إحدى الشركات الخاصة فى منطقة حلوان، يتيح «بلال» سيارته للمريض فى حالة وجود سائق معه، مع أخذ جميع الضمانات، حتى يطمئن الشاب الثلاثينى على عودة سيارته له مرة أخرى، وعلى الرغم من انشغاله بشكل دائم، فإنه فى معظم الأحيان يقود السيارة بنفسه لخدمة المرضى بعد أن ينتهى من عمله مع دقات الخامسة مساء كل يوم: «خلال أيام أجازتى أنزل معاهم من بعد الفجر، وبافضل مع المريض لحد ما أرجعه بيته من غير ما يدفع جنيه».

السرطان من أكثر الأمراض شراسة ويجعل المريض دائماً بحاجة إلى المساندة والدعم، وهو ما يفعله «بلال» الذى يحاول بشكل كبير إدخال السرور عليهم، من خلال منحهم توصيلة مجانية تخفف عنهم أعباء المرض: «مرضى السرطان محتاجين مصاريف كتير، وأنا باحاول من ناحيتى أوفر لهم جنيهات بسيطة لأن ليهم حق علينا، وكل اللى حواليا شجعونى أكمل وأستمر فى اللى باعمله، لأنهم شايفين إن دى مبادرة مهمة ومفيدة جداً للمرضى، وأنا بعون الله مكمل لحد آخر نفس فيا، ودى أقل حاجة نقدر نقدمها ليهم».