تحطم طائرة قائد فاجنر.. أسرة المضيفة تكشف عن تفاصيل مثيرة

كشفت أسرة إحدى مضيفات الطائرة الخاصة برجل الأعمال الروسي، يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر، عن تفاصيل جديدة، قد تساعد في حل لغز سقوط الطائرة وتحطمها، ومصرع 10 أشخاص كانوا على متنها، من بينهم قائد المجموعة العسكرية الخاصة.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير لها اليوم السبت، أن المضيفة كريستينا راسبوبوفا، التي لقيت مصرعها في الحادث، أبلغت أسرتها، قبل قليل من إقلاع الطائرة من العاصمة موسكو، إلى مدينة سان بطرسبرج، بأن الرحلة تأخرت قليلاً بسبب خضوع الطائرة لفحص فني.

مضيفة الطيران تنشر آخر وجبة لها عبر منصة «إكس»

وتم نشر آخر صورة لوجبة مضيفة الطيران الوحيدة على متن الرحلة، كريستينا راسبوبوفا، قبل صعود الطائرة، على حسابها في منصة «إكس» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد أفادت المضيفة لأفراد عائلتها بأن الطائرة تأخرت بسبب فحص فني وإجراء إصلاحات لم يتم الكشف عنها.

وإلى جانب بريجوجين، كان هناك 6 من مرافقيه على متن طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز «إمبراير 135»، من ضمنهم مساعده ديمتري أوتكين، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص، وهم الطيار ومساعده والمضيفة راسبوبوفا.

عمليات صيانة للطائرة لمدة 10 أيام

كما كشفت تقارير روسية أن الطائرة «إمبراير ليجاسي» خضعت لعملية صيانة استمرت لمدة 10 أيام، قبل رحلتها الأخيرة، التي انتهت بتحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي الليلة التي سبقت الحادث، قام مساعد ربان الطائرة، رستم كريموف، بتولي قيادة الطائرة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة، وقام بنقلها إلى سانت بطرسبرج.

وبحسب مصادر مقربة من التحقيقات، لا يمكن استبعاد وجود زرع للمتفجرات على متن الطائرة أثناء عمليات الصيانة، كما رجحت المصادر وجود فرضية بأن العبوة الناسفة قد تكون زُرِعَت في إحدى حجرات الهبوط.

وفقًا للمعلومات الأولية، تشير التقارير إلى وقوع انفجار في إحدى العجلات أثناء تحليق الطائرة، مما أدى إلى سقوط جناح الطائرة، وبسبب الانفجار وانخفاض الضغط، فقد جميع الركاب وأفراد الطاقم وعيهم على الفور، مما عرقل القدرة على إبلاغ حالة الطوارئ من قبل الطاقم.