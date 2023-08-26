زوجة الشهيد ساطع النعماني: الدولة تسير بخطوات ثابتة وجعلتنا نخرج من النفق المظلم

أكدت السيدة شيرين عزازي، أرملة الشهيد العميد ساطع النعماني، أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة على الأرض وجعلتنا نخرج من النفق المظلم والفوضى، مشددة على أن ما حدث كان بفضل تضحية أزواجنا وأبنائنا والدعم الذي قدمه الرئيس السيسي.

هنوصل طول ما إيدينا في إيد بعض

وطالبت «عزازي»،خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، المصريين بالتحمل والصبر حتى نصل في النهاية، قائلة: «شايفة إننا ماشيين حتى لو الطريق طويل وفيه تحديات ولكن هنوصل في الآخر ولازم نصبر وإحنا ضحينا ولكن هنوصل طول ما إيدينا في إيد بعض».

اللي اتعمل في مصر دفعنا فيه كتير قوي

وتابعت: «اللي اتعمل في مصر دفعنا فيه كتير قوي واللي راحوا مفكروش في أسرهم ولكن فكروا في البلد أنها لازم تعيش عشان عيالهم لما يطلعوا يلاقوا بلد مستقر وآمن، واللي قلقان هقوله مصر مرت بمحن كتير ولكن وقفت بأولادها ولازم نشجع بعض لغاية ما نوقف، ومصر مرت بأمور صعبة».