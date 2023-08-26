حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة حصريا على قناة الحياة الليلة

تقدم قناة الحياة حصريا، فعاليات حفل فرقة وسط البلد في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31 الليلة الساعة 10 مساء على شاشة قناة الحياة.

افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة أمس

وانطلقت مساء أمس، فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في تمام الساعة الـ10 مساء، الذي يعقبه تكريم عدد من نجوم وصناع الموسيقى والغناء، ثم فقرة غنائية للفنانة «فايا يونان»، تليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.