يراوغ المناعة وسريع الانتشار.. مواصفات متحور كورونا الجديد

يعتبر المتحور الجديد من فيروس كورونا سريع الانتشار، وذلك بحسب وصف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وهو ما يجعل الجميع يتساءل عن المتحور الجديد EG-5.2، وكيف يختلف عن سابقيه؟.

يوصف متحور كورونا الجديد EG.5 بأنه أقل خطورة ولكنه الأسرع انتشارا، وبه طفرة واحدة في بروتينه الشوكي، وفق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: «الجزء الذي يسهل دخول الفيروس إلى الخلية المضيفة»، والذي يمكن أن يتجنب المناعة بعد الإصابة أو التطعيم، فهناك درجة إضافية من المراوغة المناعية بسبب اختلاف طفيف في النمط الجيني، كما يتمتع متحور كورونا الجديد بقدرة أكبر على تجاوز الدفاعات المناعية لدى الأشخاص، وتراجع فعالية الجرعات المعززة التي تم إطلاقها في الخريف الماضي.

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