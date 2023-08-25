 مستشار الرئيس لـ«الصحة» يكشف 15 معلومة هامة عن متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، معلومات مهمة عن متحور كورونا الجديد «EG5»، موضحا الإجراءات الوقائية تجاه الأمراض التنفسية بصفة عامة، ومؤكدا أن العلم والطب والتجارب السابقة تقول إن الموجات الشديدة أو المتتالية من الإصابة بفيروس كورونا قد لا تعود مرة أخرى.

معلومات عن متحور كورونا الجديد «EG5»

وفي تصريحات للدكتور عوض تاج الدين، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قدّم عدة معلومات عن متحور كورونا الجديد «EG5» وهي كالآتي:

1- العلم والطب والتجارب السابقة تقول إن الموجات الشديدة أو المتتالية من الإصابة بفيروس كورونا قد لا تعود مرة أخرى.

2- نحن في حاجة للرقابة الصحية والمتابعة الدورية والطب الوقائي والاحترازي المستمر في مواجهة الموقف الوبائي لهذا المرض أو أمراض أخرى.

3- الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تزيد في فصل الشتاء أمر طبيعي ووارد.

4- ليس هناك أي مظهر لعودة مرض كورونا بشدته أو حدته أو أعداد الإصابات والوفيات الكبيرة جداً مثلما حدث من قبل.

5- المتحور الجديد لفيروس كورونا هو إحدى متحورات أوميكرون.

المتحور الجديد الأكثر انتشارا

6- المتحور الجديد لكورونا وُصف بأنه أكثر انتشارا.

7- عدد الحالات التي تصاب بالفيروس تكون أكثر من قبل.

8- لا تُشكل الحالات المصابة خطورة واضحة.

9- لم تُسجل حالات وفيات حتى الآن بسبب المتحور الجديد.

10- حالات الأعراض للمتحور الجديد تشابه كل أعراض الفيروسات التنفسية.

11- وجود متحورات جديدة من ظواهر الفيروسات التنفسية بما فيها كورونا.

12- الحالات التي تُصاب بالمتحور الجديد قد لا تظهر عليها أعراض، أو حالات تعاني من أعراض بسيطة، أو حالات تعاني من الأمراض المزمنة.

13- في حال الإصابة بالفيروس يجب البقاء في المنزل يومين أو ثلاثة.

14- إذا حدث أي أعراض أخرى لمن يعانون من أمراض مزمنة يجب استشارة الطبيب المختص.

15- في كل الأحوال لا يجب أخذ أدوية إلا باستشارة الطبيب المختص.