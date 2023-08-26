مع عودة متحور كورونا الجديد.. بايدن يطلب تمويلا إضافيا لتطوير لقاح جديد

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن اعتزامه طلب تمويل إضافي من الكونجرس، لتطوير لقاح فعال لمتحور فيروس كورونا الجديد، الذي ينتشر في عدد من الولايات الأمريكية حالياً، والمعروف باسم «إيريس»، أو (Eg.5)، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا هيل» اليوم السبت.

وأثناء إجازته في منطقة بحيرة «تاهو»، تحدث الرئيس بايدن لعدد من الصحفيين، أمس الجمعة، قائلاً: «لقد وقعت هذا الصباح اقتراحاً يجب علينا تقديمه إلى الكونجرس، لطلب تمويل إضافي لتطوير لقاح جديد ضروري وفعال».

بايدن يوصي بالحصول على اللقاح الجديد

وأشار الرئيس بايدن إلى أنه من المرجح أن يوصي الجميع بالحصول على اللقاح الجديد، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحاً سابقاً أم لا.

يأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض المناطق، مما أدى إلى إعادة فرض ارتداء الكمامات في بعض المؤسسات بالولايات المتحدة، كما شهدت واشنطن ارتفاعاً في معدلات الاستشفاء من كوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة.

تطوير لقاحات جديدة

ويجري حالياً تطوير عدد من اللقاحات الجديدة، تحتوي على نسخة من سلالة «أوميكرون» (XBB.1.5) لفيروس كورونا، في مختبرات شركات «فايزر ونوفافاكس وموديرنا»، ومن المرجح أن يتم تطوير لقاحات محدثة لمواجهة الطفرات المستمرة للفيروس.

يُشار إلى أن طلب التمويل التكميلي، الذي تقدمت به إدارة بايدن للكونجرس لبدء العام المالي الجديد، لم يتضمن تمويلًا لتطوير لقاحات كوفيد-19.

بايدن يطلب 40 مليار دولار

وبدلاً من ذلك، تقدمت إدارة بايدن بطلب للكونجرس بقرابة 40 مليار دولار لتمويل الأولويات الرئيسية قصيرة المدى، مثل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، وتعزيز الصناديق الفيدرالية لمواجهة الكوارث، وتغير المناخ، وتعزيز أولويات ضبط الحدود.

وفي فصل الخريف الماضي، قدم الرئيس بايدن طلباً للكونجرس يتضمن طلب تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار للتصدي لفيروس كورونا، ولكن تم رفض الطلب.