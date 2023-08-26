مستشار الرئيس للصحة: متحور كورونا الجديد لن يكون الأخير

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن العالم قد يشهد ظهور أوبئة جديدة.

وتابع مستشار الرئيس، في فيديو جرى بثه على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء: «فيروس كورونا 7 أنواع، لم يصل منه سوى 3 فقط، وحدوث الأوبئة أمر ممكن، ولكن وجود لقاحات لفيروسات ليست موجودة أمر غير منطقي.. اللقاحات بتتعمل لفيروسات موجودة».

متحور كورونا الجديد لا يدعو للقلق

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين طمأن المواطنين بشأن المتحور الجديد لكورونا، وقال: «المتحور لا يدعو للقلق وإنما للحذر فقط، ولن يكون المتحور الجديد هو الأخير لكورونا؛ فالتحورات سمة أساسية في الفيروسات التنفسية، وكوفيد أصبح مرضًا متوطنًا وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية».

متحور كورونا الجديد لم يتسبب في وفيات

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة أن متحور كورونا الجديد لم ينتج عنه أي وفيات على مستوى العالم، وأعراضه بسيطة وتشبه نزلات البرد، ومدة عزل المصاب بالمتحور الجديد لا تستغرق أكثر من أسبوع، وأعراضه تزول في غضون يومين فقط، وعلى المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية؛ كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية لا تزال السلاح الفعال لمواجهة كورونا ومتحوراته المختلفة.