نائب رئيس حزب المؤتمر: نثق في رؤية الرئيس السيسي ونعلن دعمنا له

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تأييد الحزب لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ينبع من الثقة التامة في رؤيته، وما تحقق بالفعل على أرض الواقع، حيث شهدت الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات، طفرة نوعية، لم تشهدها الدولة من قبل، في كافة المجالات.

نائب رئيس حزب المؤتمر: نحتاج إلى قيادة الرئيس السيسي للدولة

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان له: نحتاج لاستمرار الرئيس السيسي في قيادة الدولة كونه الأكثر دراية بالتحديات التي تمر بها البلاد، كما أنه تولى المسئولية في ظروف صعبة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، واستطاع بجدارة أن يحقق نجاحات وإنجازات على المستوى الداخلي والخارجي.

وتابع فرحات أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي شملت كل القطاعات، سواء قطاع التعليم أو قطاع الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، وقال: نحن نضع ثقتنا في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

حزب المؤتمر: الرئيس نجح في لم الشمل

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الرئيس السيسي نجح في لم الشمل خلال السنوات الأخيرة، وأرسى الاستقرار في الدولة، مؤكدًا، أن مصر في أمس الحاجة إلى استمرار هذا الاستقرار: «هذا ما يجعلنا نقف خلف الرئيس وندعم ترشحه للرئاسة».