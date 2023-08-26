فرص عمل بالقاهرة و3 محافظات براتب يصل لـ8 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل بشركات خاصة في عدد من محافظات الجمهورية، تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية.

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف المتاحة وشروط التقديم وكيفية التقديم، وفقا لما أوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» كالتالي:

وظائف بشركة ملابس

1- مدير فرع

2- نائب مدير فرع (مول العرب / الإسكندرية / الشرقية)

3- بائع (مول العرب / مدينة نصر/ التجمع / الهرم / الإسكندرية)

أماكن العمل

-القاهرة

-الجيزة

-الإسكندرية

-الشرقية

الشروط المشتركة

- المؤهل: عالي أو متوسط

- الحد الأقصى للسن 40 سنة

- خبرة عامين على حسب كل وظيفة

- موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق

-الراتب من 3500 إلى 8000 جنيه

-بدل مواصلات + خطوط تليفون

-فرصة للترقيه

-عدد ساعات العمل 8

-يوم إجازة في الأسبوع

وأوضحت أنه للتقدم لوظائف شركة الملابس يتم ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/X39khjniZ9

شركة خدمات هندسية وتشطيبات

-موظفة/ موظف مبيعات داخلية

مكان العمل: الجيزة - 6 أكتوبر

الشروط المشتركة

-مؤهل عالٍ - متوسط

الحد الأقصى للسن : 27 سنة

موقف واضح من التجنيد

محل الإقامة: بالقرب من السادس من أكتوبر

خبرة لا تقل عن 6 شهور

المميزات والحقوق:راتب 4000 جنيه (3000 ثابت + 1000 عمولات)

مواعيد العمل من السبت الي الخميس من 9 ص – 5م

كيفية التقدم للوظيفة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة،أنه للتقدم للوظيفة يتم ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/R5tjxrusVY

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك التالى: https://tawzeefmasr.com/