وظائف شاغرة في جهاز مدينة المنصورة الجديدة.. الشروط والمواعيد

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، عن فتح باب قبول طلبات التعاقد على 20 وظيفة عامل خدمات متعاونة للعمل بجهاز المدنية «مجلس الأمناء»، بنظام المكافأة الشاملة.

شروط التقديم في وظائف جهاز مدينة المنصورة الجديدة

وكشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن شروط التقدم للوظائف كالتالي:

- إجادة القراءة والكتابة

- ألا يقل السن عن 21 عاما، ولا يزيد عن 45 عاما، في تاريخ الإعلان.

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها.

- شهادة ميلا مميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 6 صور شخصية 4*6.

وتقدم الطلبات مرفقا بها مسوغات التعيين وتسلم باليد في جهاز مدينة المنصورة الجديدة، باسم المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة.

موعد التقديم في وظائف جهاز مدينة المنصورة الجديدة

وأوضح إعلان جهاز مدينة المنصورة الجديدة أن التقديم سيتم اعتبارا من يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل وحتى 3 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد تاريخ هذا الإعلان، وسيتم عمل اختبارات للمتقدمين يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر 2023، في العاشرة صباحا، بمقر جهاز المدينة.