وظائف شاغرة بإحدى شركات البترول.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت شركة القاهرة لتكرير البترول، عن توافر عدد من فرص العمل لدى الشركة بالعاشر من رمضان برواتب مجزية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها على موقع «فيس بوك» تفاصيل الوظائف، ضمن إستراتيجيتها لتوفير فرص عمل للشباب، وتأهيلهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات المقدمة للقراء، فرص العمل المتاحة بالشركة وشروط التقديم وكيفية التقديم والتي جاءت كالتالي:

وظائف متاحة بشركة القاهرة لتكرير البترول:

1- أمين مخزن.

2- فني صيانة ميكانيكا.

3- سائق كلارك ريتش تراك.

4- عامل (مساعد فني).

5- عامل خدمات.

الشروط المطلوب توافرها للقبول بالوظائف المتاحة:

- مؤهل عال.

- مؤهل فوق متوسط.

- مؤهل متوسط.

- دون مؤهل.

- خبرة من سنة إلى 5 سنوات في نفس الوظيفة.

- من القاطنين بالمناطق التالية : قويسنا - بنها – منيا القمح.

- أقصى حد للسن 50 سنة.

مقر العمل

العاشر من رمضان أول بالمنطقة الصناعية الثالثة.

حقوق ومميزات العمل بالوظائف المتاحة

- راتب مجزي + إضافي.

- توفير وسيلة مواصلات للعمل.

- توفير مقرللسكن بجوار العمل.

- 8 ساعات عمل.

- يوم إجازة أسبوعيا.

- تأمينات اجتماعية.

كيفية التقديم للوظائف:

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغب في التقدم لوظائف شركة القاهرة لتكرير البترول ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/0x2W1SrmhV