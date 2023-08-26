الجمهور يحتشد بـ«أرينا العلمين» قبل صعود كايروكي على المسرح

تستعد فرقة كايروكي للصعود بعد قليل على مسرح أرينا العلمين؛ لإحياء حفلة غنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023.

واحتشد الجمهور بأرينا العلمين قبل ساعات من بدء حفل كايروكي، إذ بدأوا بالتوافد منذ الساعة 5 عصرًا.

الحفل يقام في مسرح العلمين أرينا

وأحيا مطرب الراب العالمي Russ، حفلاً غنائيًا صخمًا على مسرح أرينا العلمين، أمس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وحرص Russ على الترحيب بالجمهور الحاضر لحفلته بالعلمين، قائلاً: «شكرًا لتواجدكم بالحفلة وسعيد أني موجود في مصر»، وسط صياح وتصفيق الجمهور وتفاعلهم الشديد معه.

واستكمل فقرته الغنائية بأغنية good bye، وهي أول أغنية اشتهر بسببها في الشرق الأوسط وعرفه بها الجمهور.