بروفات كاريوكي قبل حفل مهرجان العلمين الجديدة غدا

يجري فريق كاريوكي بروفات على مسرح آرينا في الساحل الشمالي قبل انطلاق حفله في مهرجان العلمين الجديدة غدا السبت.

فريق كاريوكي يعلن عن حفله بمهرجان العلمين

أعلن فريق كايروكي عن حفل غنائي لهم في مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة، وكتب كاريوكي على الحساب الرسمي للفريق على «تويتر»: «هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحى من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قبلة سياحية للعالم».

موعد حفل كايروكي في العلمين

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت المقبل الموافق 26 أغسطس فتُختتم فعاليات المهرجان بحفل لفريق «كايروكي»، بعد فترة طويلة شهدت مشاركة كبار النجوم في مصر والوطن العربي .

نجوم شاركوا في مهرجان العلمين

من النجوم الذين شاركوا في مهرجان العلمين، تامر حسني، ونانسي عجرم، وراغب علامة، وإليسا، وحكيم، وكارول سماحة، وأحمد سعد، وبهاء سلطان، وتامر عاشور، وحميد الشاعري، ومحمد محسن، والموسيقار عمر خيرت، وفريق مسار إجباري، ورضا البحراوي، ومسلم.