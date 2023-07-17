نفاد تذاكر حفل فرقة كاريوكي المقبل.. اعرف الموعد والمكان

أعلنت الصفحة الرسمية لفرقة كايروكي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نفاد تذاكر الحفلة المقرر إقامتها بمركز المنارة يوم 27 و29 يوليو الجاري.

نفاذ تذاكر حفل كايروكي

وكتبت فرقة كايروكي: «نفاد جميع تذاكر فئة الـRegular لحفلي كايروكي إمباير يوم الخميس 27 يوليو، ويوم السبت 29 يوليو في المنارة آرينا، التجمع الخامس تذاكر فئة الـ Fan Pit متاحة من خلال تذكرتي».

وأعلنت فرقة كايروكي عن الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشرت صورة بوستر الحفلة: «كايروكي هيغنوا ألبوم روما لأول مرة في حفلهم الأكبر في مصر والوطن العربي كايروكي إمباير النسخة الخامسة والمرة دي مش هتكون حفلة واحدة، هتكون حفلتين في نفس الويك إند يوم الخميس 27 يوليو، ويوم السبت29 يوليو في المنارة آرينا، التجمع الخامس التذاكر متاحة من خلال تذكرتي».