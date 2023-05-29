كاريوكي ودي جي شارك يقدمان حفلا ضخما بمركز المنارة 7 يوليو 

يقدم فريق كاريوكي الغنائي، حفلًا غنائيًا ضخمًا بصحبة الدي جي «شارك»، زذلط في السابع من يوليو المقبل بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وينطلق الحفل بفقرة دي جي شارك، والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور لمدة ساعة، قبل أن يدخل فريق كاريوكي في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

ومن المقرر أن تقدم فرقة كايروكي، عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة، من بينها «كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك، ساموراي».

وأطلت فرقة كايروكي في حفل جوي أووردز، وأدت واحدة من أجمل عروضها المباشرة أمام جمهور من المشاهير، وصنّاع الفنّ في العالم العربي والأجنبي.

جدير بالذكر أن دي جي شارك أحيا حفل المطرب حمزة نمرة الماضي منذ أسابيع قليلة، وقبلها أحيا حفلًا للنجم عمرو دياب، ولاقى حالة نجاح كبيرة بأعماله الموسيقية الخاصة بالدي جي.