«الصحة»: اللقاحات العادية فعالة لتقليل معدلات الإصابة بمتحور كورونا الجديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متحور كورونا الجديد لم يتسبب في الدخول للعناية المركزة، أو تركيب جهاز التنفس الصناعي، أو في زيادة الوفيات؛ ولكن الخطورة الصحية منخفضة والأعراض نفس أعراض السابق، وتغير في حاسة الشم ببعض الحالات.

أكثر من 80% من المصابين يتماثلون للشفاء

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن أكثر من 80% من المصابين يتماثلون للشفاء دون الدخول للعناية المركزة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي توصيات تقول إن هناك اختلافا في إجراءات التعامل معه.

الموقف مختلف حاليا

وأوضح، أن الموقف مختلف حاليًا، واللقاحات العادية فعالة لتقليل معدلات الإصابة والوفيات، وهناك قائمة معدلة للقاحات وهذا لا ينفي أن اللقاحات فعالة.