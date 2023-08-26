«أمين مرأة المصريين الأحرار»: مشاركة واسعة للمرأة في حملة الحزب لدعم السيسي

أعلن حزب المصريين الأحرار، في بيان له منذ قليل، إطلاق حملة حزبية شعبية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ماراثون انتخابات الرئاسة لفترة جديدة، واستقبل الحزب العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونُخب على جميع المستويات لدعم الرئيس.

حزب المصريين الأحرار ينظم حملة لدعم الرئيس السيسي

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيناس صبحى أمينة المرأة بالحزب إن أمانة المرأة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التواصل مع السيدات والفتيات بمختلف فئاتهن العمرية خلال الفترة المقبلة من خلال استراتيجية شاملة وضعتها الأمانة العامة بالحزب.

وأوضحت إيناس صبحي في تصريحاتها لـ«الوطن» أن الأمانة العامة للمرأة بالحزب سيكون لها دور مهم في الحملة يتمثل في التواصل المباشر مع ربات البيوت والموظفات وفتيات الجامعات والتعرف على رؤيتهن تجاه المرحلة المقبلة والاستماع إلى آرائهن وتلقي مقترحاتهن تجاه ملف المرأة وتأكيد أهمية مشاركتهن في العملية الانتخابية.

أمانة المرآة بحزب المصريين الأحرار

واختتمت أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار حديثها، مؤكدةً أن ملف المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حظي باهتمام كبير، وظهر ذلك من خلال توليها المناصب القيادية بالدولة مثل الوزارات والمقاعد النيابية بالغرفتين التشريعيتين والمناصب القضائية.