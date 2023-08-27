منة عرفة تدعو لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية: اللهم ردها إلينا سالمة

حرصت الفنانة منة عرفة، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على الدعاء لوالدتها التي ما زالت متواجدة حتى الآن في العناية المركزة، بعد تعرضها أمس لوعكة صحية، لم تكشف منة حتى الآن عن تفاصيلها.

منة عرفة تدعو لوالدتها

ونشرت منة عرفة دعاء بالشفاء لوالدتها قائلة: «اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْضانا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنْهَمْ ما هُمْ فِيهِ، وَأَفْرِغْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَهْلِيهِمْ صَبْراً، وَارْزُقْهُمْ الرِّضَى بِالقَضَاءِ، وَعَاجِلَ الشِّفاءِ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

وأضافت منة: «اللهم ندعوك في ظهر الغيب أمنن عليها بالشفاء وردها إلينا سالمة من كل داء وبلاء».

تعرض والدة منة عرفة لأزمة صحية

وأعلنت منة عرفة أمس، عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام تعرض والدها لأزمة صحية قائلة: «فضلاً وليس أمراً أرجوكم الدعاء بالشفاء العاجل لأمي في العناية المركزة».