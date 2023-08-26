«القاهرة الإخبارية»: انفصال ذيل وجناح طائرة «بريجوجين» يثير شكوك الخبراء

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ اللقطات المنشورة للحظات سقوط طائرة يفجيني بريجوجين، قائد فاجنر من السماء، قبل أن تتحطم في حقل بمقاطعة تفير شمال غربي موسكو، بينما كانت في طريقها إلى سان بطرسبرج، أظهرت أنها تفقد جناحًا، كما انفصل عنها زيلها، ليدور الجدل حول الحادث.

توجيه الاتهامات إلي بوتين

وقالت السلطات الجوية الروسية إن بريجوجين ونائبه دميتري أوتكين وثمانية آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في مصرعهم جميعًا، فيما ووجهت أصابع الاتهام إلى ضلوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحادث على خلفية تمرد المجموعة في يونيو الماضي، إلا إن الكرملين نفى ذلك بشدة.

لا يمكن فصل ذيل وجناح الطائرة

قال ماركوس شيلر، خبير صواريخ عمل محللًا لصالح حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، معلقا علي الحادث إن مقاطع الفيديو المتاحة، وانتشار الحطام على مساحة واسعة تشير إلى «انفجار قوي»، مضيفًا: «لا يمكن فصل ذيل الطائرة وجناحها عن الطائرة، إلا نتيجة انفجار قوي»