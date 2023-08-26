«المصريين الأحرار»: نستقبل طلبات الانضمام من شخصيات عامة لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

في ضوء الخطوات الرامية لما أعلن حزب المصريين الأحرار من حملة حزبية شعبية للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة؛استقبل الحزب العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونُخب على كافة المستويات للتعاون مع تكوين هيكل حملة الحزب لدعم مرشحه الرئاسي، ونُرحب بكل المحبين للوطن العزيز.

تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية

كما وجّه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سواء من أبناء الحزب أو المُنضمين للحملة حديثًا على متابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت ضغط، أيضّا بدأت تجهيزات كافة مستلزمات غرفة عمليات مركزية ونظيرها فرعيّا.

كما يُتابع عن كثب المركز الإعلامي للحزب ووحدة الترجمة كل ما يتعلق بالمرشح الرئاسي للحزب عبدالفتاح السيسي، والرد على كافة الادعاءات والمزاعم التي تروج لها أبواق مأجورة، وشدد رئيس الحزب علي أن الحملة الحزبية الشعبية تقف بالمرصاد أمام كافة التجاوزات ولن تسمح بأي مساس بالأمن القومي للبلاد أوالنيل من رموزها بأي صورة.

وكلف رئيس حزب المصريين الأحرار وحدة البحث ومركز الدراسات، بالعمل على متابعة وتفنيد ودحض كل الادعاءات التي يزعمها مرشحين محتملين أو جهات مدفوعة بغرض التشكيك في مرشحنا الرئاسي أو محاولة تفتيت وحدة الشعب المصري.

تنفيذ آليات خطاب التوعية العامة على الأرض

وفي سياق مٌتصل، تعكف أمانات الشباب والمرأة والعمل الجماهيري مركزيا وفرعيّا لتنفيذ آليات خطاب التوعية العامة على الأرض ومن خلال كافة المنصات المتاحة سواء باللقاءات وجاهيّا أو إفتراضيّا،بالإضافة للعمل عقد لقاءات مكثفة.

ويأتي ذلك في ضوء خطوات حملة حزب المصريين الأحرار التي بدأت 3 يوليو الماضي لدعم وتأييد واعتبار عبد الفتاح السيسي، مرشح الحزب الرئاسي وذلك بعد إجماع الحزب في 30 يونيو، وإيمانّا بجهوده واتساقًا لرؤية الحزب مع مسارات جهوده علي كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ومضامين مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماما مع برنامج الحزب العام الذي وضع منذ تأسيسه، مُشددًا على أن الحزب لن يدخر جهدا في دعم مرشحه الرئاسي بكل السُبل على الصعيد الداخلي والدولي من خلال مُمثلي المصريين بالخارج.