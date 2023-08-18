«المصريين الأحرار»: توافق كبير بين اللجان خلال جلسات الحوار الوطني

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن المقترحات يتم تجميعها ثم وضع الأولويات لها لتنفيذها على أرض الواقع، ووضع مقترحات لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

توافق بين اللجان

وأضافت «واصل»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن هناك اتساقاً كبيراً بين اللجان مثل السياحة والاستثمار والدين العام وغيرها، كما أن المحور الاقتصادي له أبعاد تؤثر في المحورين السياسي والمجتمعي.

وأشارت إلى أنه من ضمن المقترحات المقدمة هو تكثيف ورش عمل ما بين اللجان المختلفة لعرض المقترحات كلها للوصول إلى مقترحات يمكن رفعها لمتخذي القرار مثلما أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إعادة هيكلة الدين العام

وأوضحت أن إعادة هيكلة الدين أمر مهم للغاية، ولا بد من إعادة هيكلة الدين، بحيث يتم التفاوض، فالديون قصيرة الأجل يمكن تحويلها لقروض متوسطة وطويلة الأجل، بجانب وضع أولويات للاستثمار والقروض والإنفاق.