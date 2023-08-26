«المهن التمثيلية»: الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما مميزة

قال حسين الجندي الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية، إن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كانت مميزة ومختلفة بكل الأشكال، مشيرا إلى أن أهم ما أظهرته الدورة الثانية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة هو قوة مصر الفنية وأهميتها بالوطن العربي.

حسين الجندي: مصر ستظل في المرتبة الأولى

وأشار الجندي في بيان إلى أن هناك جهدا كبيرا ومبذولا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية وهو ما ظهر بقوة في الحفل الذي أقيم الخميس الماضي وحضره عدد كبير من نجوم الفن المصري، مؤكدا أن مصر ستظل في المرتبة الأولى بالمنطقة العربية خاصة في صناعة الدراما.

المهرجان كرم عددا كبيرا من النجوم

يذكر أن المهرجان كرم عددا كبيرا من النجوم من بينهم كريم عبدالعزيز ومنى زكي ومحمد رمضان وماجد الكدواني وهالة صدقي وعصام السقا، وعدد كبير من الفنانين وصناع العملية الإبداعية.