ليلة أسطورية فى مهرجان القاهرة للدراما.. مصر تكرم مبدعيها

فى ليلة أسطورية بديعة عاشتها مدينة العلمين الجديدة، أقيمت الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما بالتعاون مع جائزة STARSCRAPERS، والتى شهدت تكريم عدد كبير من نجوم الفن والدراما التليفزيونية المصرية فى حفل كبير شهد حضور أكثر من 500 فنان مصرى وعربى فى منطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

انقسمت جوائز المهرجان هذا العام إلى فئتين، الأولى من نصيب لجنة التحكيم المشكلة من الفنانة إلهام شاهين، والفنان كريم عبدالعزيز، والمخرج جمال عبدالحميد، والسيناريست عبدالرحيم كمال، والناقد طارق الشناوي.

منى زكي أفضل ممثلة

ومنها حصد الفنان ماجد الكدوانى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل «موضوع عائلى»،

الفنانة منى زكى جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل «تحت الوصاية»، والمخرج محمد شاكر خضير جائزة أفضل مخرج عن المسلسل نفسه الذى حاز أيضاً على جائزة أفضل مسلسل، فى حين حصد كل من عمر شريف عن مسلسل «تحت الوصاية»، وطه دسوقى عن مسلسل «الصفارة»، وعصام عمر عن مسلسل «بالطو» جائزة أفضل ممثل صاعد بالمناصفة.

ونفس الأمر تكرر فى جائزة أفضل ممثلة صاعدة والتى حازت عليها بالمناصفة كل من رنا رئيس عن مسلسل «موضوع عائلى»، وسلمى أبوضيف عن مسلسل «المداح»، ونانسى صلاح عن مسلسل «ستهم»، ونال الموسيقار تامر كروان جائزة أفضل موسيقى تصويرية، ونال تتر مسلسل «ستهم» للمنشد الكبير ياسين التهامى جائزة أفضل تتر.

وذهبت جائزة أفضل ديكور إلى المهندس سامر الجمال بمسلسل «جت سليمة»، أما جائزة أفضل تصميم أزياء فحصدتها الدكتورة سامية عبدالعزيز عن مسلسل «رسالة الإمام»، وذهبت جائزة أفضل سيناريو وحوار مناصفة بين الكاتبة مريم نعوم عن مسلسل «الهرشة السابعة» والكاتب أحمد عصام فياض عن مسلسل «بالطو».

«جعفر العمدة» يسيطر على جوائز الجمهور

أما عن جوائز مهرجان القاهرة للدراما عن تصويت الجمهور، فحاز مسلسل «جعفر العمدة» على أغلبية جوائز المهرجان، حيث حصد المسلسل جائزة أفضل مسلسل جماهيرى، وفاز الفنان محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل،

هالة صدقى تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دور «صفصف»

وحازت الفنانة هالة صدقى على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دور «صفصف»، كما حاز محمد سامى على جائزة أفضل مخرج وأفضل مؤلف بالمناصفة مع السيناريست مهاب طارق، وحازت منى زكى على جائزة أفضل ممثلة، وفاز عصام السقا بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ بتصويت الجمهور، حيث أهدى الجائزة لروح الفنان الراحل مصطفى درويش.

تكريم لبنى عبدالعزيز عن مسيرتها

وكان الحفل قد شهد فى بدايته تكريم عدد من نجوم الفن المصرى الذين أثروا فى وجدان المصريين والعرب، من بينهم الفنان كريم عبدالعزيز والمخرجة كاملة أبوذكرى، والفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، والفنان محمد هنيدى، واسم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الذى تسلم جائزته كل من نجليه كريم محمود عبدالعزيز ومحمد محمود عبدالعزيز.

«المتحدة» تكرّم اسم الشيخ صالح كامل تقديراً لإسهاماته فى الدراما المصرية

كما تم إعطاء تكريم خاص لرجل الأعمال السعودى الراحل صالح كامل، وذلك بسبب إسهاماته الكبيرة فى مجال الدراما والفن المصرى، وتسلمت ابنته التكريم من عمرو الفقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما جرى تكريم عدد من رواد الفن المصرى من بينهم المخرج الكبير محمد فاضل وهالة فاخر وخالد زكى، ومهندس الديكور سيد أنور، ونانيس نجلة الفنان أسامة عباس، ورشوان توفيق، ولطفى لبيب،

«الفخرانى»: ماينفعش نحتفل بـ60 عاماً للدراما دون الاحتفاء بـ«عادل إمام»

فيما كانت المفاجأة بتكريم الفنان الكبير عادل إمام الذى قال عنه الفنان يحيى الفخرانى، رئيس المهرجان: «ما ينفعش يعدى 60 سنة دراما ومنكرمش عادل إمام بدون ألقاب».

إلى جانب تكريم عدد من الفنانين القدامى الذين أفنوا حياتهم فى خدمة الفن منهم الفنان أحمد نبيل، والفنان عثمان محمد على، والفنان سيد صادق، واختتم الفنان تامر حسنى الحفل بتقديم فقرة غنائية بعد أن تم تكريمه بجائزة STARSCRAPERS عن دورتها الأولى، والذى نشر جزءاً من حفله عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى وعلق عليها قائلاً: «كل الشكر لمهرجان العلمين الكبير من على أرض مصر أم الدنيا على تكريمى النهارده بجائزة STARSCRAPERS».