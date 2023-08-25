محمد رمضان الأفضل.. 6 جوائز لمسلسل جعفر العمدة في مهرجان القاهرة للدراما

عبّر الفنان محمد رمضان، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل في تصويت الجمهور في الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، والتي استضافتها بشكل استثنائي مدينة العلمين الجديدة، في إطار الاحتفال بمهرجان العلمين، والذي حقق نجاحًا وانتشارًا مدويًا منذ انطلاق فاعلياته الفنية والترفيهية والرياضية.

وأعرب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، عن سعادته لحصوله على جائزته كأفضل ممثل، فضلًا عن فوز مسلسل جعفر العمدة، بجائزة أفضل مسلسل، مؤكدا أن حب الجمهور ودعمهم ومحبتهم له هي القيمة الحقيقية بالنسبة له.

جعفر العمدة أفضل مسلسل في مهرجان الدراما

وكان مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2023، حقق نسبة مشاهدة عالية على مختلف منصات السوشيال ميديا، وتصدر قوائم محركات البحث، وتفاعل الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل مع شخصيات وأحداث المسلسل.

جوائز لـ محمد رمضان وإيمان العاصي وهالة صدقي

وفي الدورة الثانية لمهرجان القاهرة الدراما، نال مسلسل جعفر العمدة عدة جوائز بخلاف أنه أفضل عمل درامي، منها أفضل ممثل للنجم محمد رمضان، وأفضل مخرج لـ محمد سامي، وأفضل مؤلف لمحمد سامي ومهاب طارق، وأفضل ممثلة دور ثان للفنانة إيمان العاصي بتصويت الجمهور، وفوز الفنانة هالة صدقي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.