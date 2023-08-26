فرقة وسط البلد تصعد لحفلها بمحكى القلعة على نغمات «قل للمليحة»

صعدت منذ قليل، فرقة وسط البلد لخشبة مسرح محكى القلعة على نغمات أغنية «قل للمليحة» ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الـ31.

فرقة وسط البلد تتألق في القلعة

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفلة أغنيات تسمحيلي، وقربيلي، ونفسي أحبك، ومجنون والجارية، ويا رب يا معز، وتلاميذنا، وسيقدمون لأول مرة أغنية على الوعد التي طرحوها مؤخرًا.

وقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت، عددًا من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين، منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، ورقصات مجرية لبرامز.